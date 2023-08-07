Из-за жары в Италии зафиксировали рост уровня смертности

В центральных и южных регионах Италии в июле на фоне рекордной жары было зафиксировано на 7% больше смертей, чем обычно.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Италия оказалась на передовой экстремальных погодных явлений после того, как в прошлом месяце юг Европы накрыла волна жары, а высокие температуры привели к увеличению риска пожаров и гибели людей.

В своих последних ежемесячных данных Министерство здравоохранения Италии отметило влияние экстремальных температур на уровень смертности в стране в июле по сравнению со средним показателем, зафиксированным за тот же период с 2015 по 2019 год.

Министерство отметило, что рекордные температуры свыше 40 градусов по Цельсию вызвали больше смертей, чем ожидалось, среди населения в возрасте 75 лет и старше.

Повышение уровня смертности было особенно заметным в южных городах, таких как Бари, Катания и Реджо-Калабрия.

Напротив, уровень смертности в городах на севере страны, которые меньше пострадали от жары, оказался ниже, чем ожидалось, и снизился на 14% по сравнению с прошлой тенденцией.

Жара спала, но в воскресенье пожарные эвакуировали более 600 человек на восточном побережье острова Сардиния.

После 60 вмешательств прошлой ночью работа по тушению пламени продолжилась в провинциях Нуоро и Кальяри, сообщили пожарные в понедельник.

Сардиния, как и большая часть Италии, недавно пострадала от экстремальных температур: в прошлом месяце в городе Джерзу была зафиксирована рекордная температура – 48 градусов по Цельсию.