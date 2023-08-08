В Латвии в результате бури погиб человек, еще несколько пострадали

Один человек погиб в результате сильной бури с крупным градом, которая накрыла Латвию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в эфире программы Rīta сообщила министр здравоохранения Лина Менгельсоне, информирует Delfi.

По словам министра, из-за шторма пострадали девять человек, в то время как один пострадавший скончался от полученных травм.

Фото: AFP/Scanpix/LETA

Еще больше людей травмировались в результате падения деревьев, три человека пострадали от крупного града. Кроме ветра и града ущерб нанесла и гроза.

Синоптики утверждают, что 7 августа в Латвии произошел один из самых сильных и разрушительных штормов последних лет, поскольку порывы ветра достигали 30-33 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в Эстонии мощный ветер и дождь оставили без электричества более 9700 потребителей, а также прервали судоходное сообщение с островом Рухну.

Напомним, в результате непогоды на юге Норвегии после прихода шторма "Ганс" отменены ряд поездов и рейсов, на многих дорогах произошли серьезные оползни и камнепады, а в низинах – подтопления.

Шторм затронул также соседнюю Швецию, приведя к перебоям с транспортом и электроснабжением. Из-за вызванных непогодой повреждений сошел с рельсов пассажирский поезд.