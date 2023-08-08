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В Італії хочуть обкласти надприбутки банків одноразовим 40%-им податком

Вівторок, 8 серпня 2023, 19:15

Рішення уряду Італії стягнути одноразовий податок із так званих непередбачуваних прибутків фінансових установ обвалило їхні акції у вівторок уранці.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Пізно ввечері в понеділок італійський уряд погодив запровадження одноразового податку в розмірі 40% на "надприбуток" банків, який утворився через підвищення відсоткових ставок Європейським центробанком і, відповідно, здорожчання кредитів на населення.

Віцепрем'єр-міністр Італії, лідер правої партії "Ліга" Маттео Сальвіні заявив журналістам, що підвищення ставок ЄЦБ збільшило прибутки банків на "мільярди", але збільшило витрати для їхніх клієнтів. За його словами, стягнені з банків кошти підуть на допомогу "сім'ям і підприємствам, які постраждали від зростання процентних ставок".

Джерело в уряді Італії уточнило AFP, що новий податок запровадять у 2022 або 2023 фінансових роках. За попередніми оцінками, наведеними в італійських ЗМІ, новий податок може принести понад два мільярди євро.

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Після цієї новини, яку не очікували ані банківський сектор, ані аналітики, акції італійських фінансових установ різко впали. Так, акції двох найбільших банків Італії – Intesa Sanpaolo та Unicredit – впали на 8,6% та 7% відповідно; Monte dei Paschi di Siena – на 10,2%, Bper Banca – на 10%, а Banco Bpm – на 8%.

Після цього міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що податок на надприбутки банків буде діяти лише один рік і є реакцією на "помилкову" політику Європейського центробанку.

Водночас рішення уряду протягом двох місяців ще має схвалити парламент Італії, й за цей час його можуть суттєво змінити.

Як зазначає AFP, крок італійського уряду може бути реакцією на несподіване падіння ВВП на 0,3% у другому кварталі 2023 року.

У липні Європейська комісія попередньо погодила виділення Італії третього траншу з фонду Євросоюзу для подолання наслідків пандемії COVID-19 в розмірі 18,5 мільярда євро. Він тривалий час блокувався через невиконання італійською владою вимог Єврокомісії.

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