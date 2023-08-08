В Италии хотят обложить сверхприбыли банков единовременным 40%-ым налогом

Решение правительства Италии взыскать единовременный налог с так называемых непредсказуемых доходов финансовых учреждений обвалило их акции во вторник утром.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Поздно вечером в понедельник итальянское правительство согласовало введение единовременного налога в размере 40% на "сверхприбыль" банков, который образовался из-за повышения процентных ставок Европейским центробанком и, соответственно, подорожания кредитов на население.

Вице-премьер-министр Италии, лидер правой партии "Лига" Маттео Сальвини заявил журналистам, что повышение ставок ЕЦБ увеличило прибыли банков на "миллиарды", но увеличило расходы для их клиентов. По его словам, взысканные с банков средства пойдут на помощь "семьям и предприятиям, пострадавшим от роста процентных ставок".

Источник в правительстве Италии уточнил AFP, что новый налог введут в 2022 или 2023 финансовых годах. По предварительным оценкам, приведенным в итальянских СМИ, новый налог может принести более двух миллиардов евро.

После этой новости, которую не ожидали ни банковский сектор, ни аналитики, акции итальянских финансовых учреждений резко упали. Так, акции двух крупнейших банков Италии – Intesa Sanpaolo и Unicredit – упали на 8,6% и 7% соответственно; Monte dei Paschi di Siena – на 10,2%, Bper Banca – на 10%, а Banco Bpm – на 8%.

После этого министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что налог на сверхприбыли банков будет действовать только один год и является реакцией на "ошибочную" политику Европейского центробанка.

В то же время решение правительства в течение двух месяцев еще должен одобрить парламент Италии, и за это время его могут существенно изменить.

Как отмечает AFP, шаг итальянского правительства может быть реакцией на неожиданное падение ВВП на 0,3% во втором квартале 2023 года.

В июле Европейская комиссия предварительно согласовала выделение Италии третьего транша из фонда Евросоюза для преодоления последствий пандемии COVID-19 в размере 18,5 миллиарда евро. Он долгое время блокировался из-за невыполнения итальянскими властями требований Еврокомиссии.