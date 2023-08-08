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В Италии хотят обложить сверхприбыли банков единовременным 40%-ым налогом

Вторник, 8 августа 2023, 19:15

Решение правительства Италии взыскать единовременный налог с так называемых непредсказуемых доходов финансовых учреждений обвалило их акции во вторник утром.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Поздно вечером в понедельник итальянское правительство согласовало введение единовременного налога в размере 40% на "сверхприбыль" банков, который образовался из-за повышения процентных ставок Европейским центробанком и, соответственно, подорожания кредитов на население.

Вице-премьер-министр Италии, лидер правой партии "Лига" Маттео Сальвини заявил журналистам, что повышение ставок ЕЦБ увеличило прибыли банков на "миллиарды", но увеличило расходы для их клиентов. По его словам, взысканные с банков средства пойдут на помощь "семьям и предприятиям, пострадавшим от роста процентных ставок".

Источник в правительстве Италии уточнил AFP, что новый налог введут в 2022 или 2023 финансовых годах. По предварительным оценкам, приведенным в итальянских СМИ, новый налог может принести более двух миллиардов евро.

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После этой новости, которую не ожидали ни банковский сектор, ни аналитики, акции итальянских финансовых учреждений резко упали. Так, акции двух крупнейших банков Италии – Intesa Sanpaolo и Unicredit – упали на 8,6% и 7% соответственно; Monte dei Paschi di Siena – на 10,2%, Bper Banca – на 10%, а Banco Bpm – на 8%.

После этого министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что налог на сверхприбыли банков будет действовать только один год и является реакцией на "ошибочную" политику Европейского центробанка.

В то же время решение правительства в течение двух месяцев еще должен одобрить парламент Италии, и за это время его могут существенно изменить.

Как отмечает AFP, шаг итальянского правительства может быть реакцией на неожиданное падение ВВП на 0,3% во втором квартале 2023 года.

В июле Европейская комиссия предварительно согласовала выделение Италии третьего транша из фонда Евросоюза для преодоления последствий пандемии COVID-19 в размере 18,5 миллиарда евро. Он долгое время блокировался из-за невыполнения итальянскими властями требований Еврокомиссии.

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