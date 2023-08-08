В Португалии четвертый день борются с лесными пожарами, 1400 эвакуированных

Во вторник почти 1000 пожарных боролись с лесным пожаром на юге Португалии, который бушует уже четвертый день.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Пожар начался в субботу в муниципалитете Одемира в регионе Алентежу, но с тех пор распространился на юг в направлении Алгарве, одного из главных туристических направлений Португалии.

Высокие температуры и сильный ветер препятствуют усилиям пожарных и шести самолетов потушить пламя, которое уничтожило около 7000 гектаров, в том числе большие площади легковоспламеняющихся сосновых и эвкалиптовых деревьев.

Жозе Рибейру, региональный командующий Управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите (ANPC), сказал, что погодные условия, как ожидается, будут оставаться сложными.

Мэр Одемиры Хелдер Геррейру назвал ситуацию "критической, тяжелой и сложной", в то время как Рибейру заявил, что периметр пожара пока локализован, но впереди еще много работы, чтобы взять его под контроль.

"Ситуация вызывает беспокойство", – сказал Рибейру журналистам во вторник, добавив, что есть два активных фронта, один из которых направляется к Моншики в горной местности Алгарве.

Андре Фернандеш, национальный командующий ANPC, сказал, что бульдозеры используются для создания противопожарных рвов и предотвращения дальнейшего распространения пламени.

Город Моншики, который в последний раз горел в 2018 году, популярен среди местных жителей и туристов благодаря своим термальным источникам и отелям.

В целях безопасности были эвакуированы около 20 сел, четыре туристические гостиницы и кемпинг. Также перекрыто несколько дорог. Всего эвакуировали 1400 человек.

По словам Фернандеша, сейчас по всей Португалии горит несколько лесных пожаров, но Одемира вызывает наибольшее беспокойство.

Напомним, Португалия в понедельник, 7 августа, зарегистрировала, возможно, самую высокую температуру в этом году. Предварительные данные метеорологической станции в городе Сантарем, что рядом с Лиссабоном, свидетельствуют об установлении 7 августа температурного рекорда для страны за 2023 год – 46,4°C.

Климатическая обсерватория Европейского Союза во вторник подтвердила, что прошлый июль был самым жарким месяцем за всю историю наблюдений на Земле.