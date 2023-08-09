У чеському Пльзені бездомний вирішив заночувати в пральній машині

Поліція міста Пльзень на заході Чехії виявила бездомного в сушарці місцевої промислової пральні, де він вирішив провести ніч.

Про це йдеться в заяві речниці поліції Терези Шлікової, яку цитує "Європейська правда".

Правоохоронці Пльзеня отримали виклик від оперативного чергового про невідомого чоловіка, який заліз у барабан промислової пральної машини, яку містяни використовують для прання білизни.

Патруль поліції прибув на місце за лічені хвилини й постукав у скляні двері пральної машини, яка виявилася сушаркою. Там був 29-річний чоловік, який заявив, що вирішив залізти в пральну машину, бо не має де заночувати.

"Коли його попросили, він неохоче виліз, і патрульні порадили йому піти і скористатися послугами міської благодійної організації, якщо він шукає нічліг", – додала речниця поліції Пльзеня.

Фото: Поліція Пльзеня

Вона підкреслила, що чоловік міг зазнати серйозних травм, якби пральну машину випадково ввімкнули.

За даними місцевої влади Пльзеня, в місті – четвертому за розміром у Чехії з населенням у понад 180 тисяч людей – проживають близько п'ятисот бездомних людей.

Раніше стало відомо, що чеська поліція веде розслідування щодо 53-річного чоловіка, який брав державні кошти нібито на реставрацію каплиць і церков, але насправді ремонтних робіт не здійснював.