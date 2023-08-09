В чешском Пльзене бездомный решил заночевать в стиральной машине

Полиция города Пльзень на западе Чехии обнаружила бездомного в сушилке местной промышленной прачечной, где он решил провести ночь.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря полиции Терезы Шликовой, которую цитирует "Европейская правда".

Правоохранители Пльзеня получили вызов от оперативного дежурного о неизвестном мужчине, который залез в барабан промышленной стиральной машины, которую горожане используют для стирки белья.

Патруль полиции прибыл на место за считанные минуты и постучал в стеклянную дверь стиральной машины, которая оказалась сушилкой. Там был 29-летний мужчина, который заявил, что решил залезть в стиральную машину, потому что ему негде ночевать.

"Когда его попросили, он неохотно вылез, и патрульные посоветовали ему пойти и воспользоваться услугами городской благотворительной организации, если он ищет ночлег", – добавила пресс-секретарь полиции Пльзеня.

Фото: Поліція Пльзеня

Она подчеркнула, что мужчина мог получить серьезные травмы, если бы стиральную машину случайно включили.

По данным местных властей Пльзеня, в городе – четвертом по величине в Чехии с населением более 180 тысяч человек – проживают около пятисот бездомных людей.

Ранее стало известно, что чешская полиция ведет расследование в отношении 53-летнего мужчины, который брал государственные средства якобы на реставрацию часовен и церквей, но на самом деле ремонтных работ не проводил.