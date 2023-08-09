Чехія просить на рівні ЄС врегулювати ситуацію з імпортом зернових і м’яса птиці з України

Міністр сільського господарства Чехії Марек Виборний звернувся до єврокомісара з питань сільського господарства Януша Войцеховського з проханням розглянути ситуацію, що склалася навколо імпорту сільськогосподарської продукції з України до Європейського Союзу.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні чеського міністерства.

В основному це стосується зернових та м'яса птиці, які потрапляють на європейський ринок.

"Під час зустрічей з фермерами ми часто говорили про збільшення ввезення сільськогосподарських товарів з України. Я відчув їхню стурбованість цією ситуацією. Саме тому я направив сьогодні листа єврокомісару Янушу Войцеховському з проханням вирішити цю проблему" – заявив Виборний.

За його словами, є потреба вирішити питання логістики, пропускної спроможності транспортних шляхів до третіх країн, маршрутизації виробництва, а також гарантувати харчову безпеку імпортованих товарів та подальше посилення дистрибуції в обрані регіони.

У відомстві зазначили, що при вирішенні нестабільної ситуації на європейських ринках із сільськогосподарськими товарами Чехія вважає за краще знаходити загальноєвропейське рішення, а не одностороннє.

"У поточній ситуації, я вважаю, необхідно зосередитися і на більш довгостроковій перспективі. Що стосується поточного врожаю, я повинен знову і знову вказувати на триваючий вторинний вплив на частину внутрішнього ринку ЄС, включаючи Чеську Республіку. Я бачу деякі позитивні зміни в структурі виробництва і розвитку цін, однак поточні показники все ще не є сприятливими з точки зору торговельного балансу постраждалих товарів", – зазначив у листі Виборний.

В чеському міністерстві зазначають, що зростання імпорту, особливо для зернових, сягає понад 30% порівняно з попереднім періодом. Аналогічна ситуація зберігається і в секторі м'яса птиці. "Основною причиною ситуації, що склалася, є значне перевищення пропозиції над попитом на ринках ЄС, що було спричинене імпортом української продукції, особливо зернових. Тому вирішувати цю ситуацію необхідно на загальноєвропейському рівні, забезпечивши функціонування коридорів солідарності", – наголошують у відомстві.

У травні Європейська комісія дозволила Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині заборонити продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику на своїх ринках, але транзит до інших країн не обмежується. Заборона має закінчитися 15 вересня, але Польща вже оголосила, що не буде її скасовувати.

За даними ЗМІ, Європейська комісія не має фінансування для покриття додаткових транспортних витрат для транзиту агропродукції з України.