Чехия просит на уровне ЕС урегулировать ситуацию с импортом зерновых и мяса птицы из Украины

Министр сельского хозяйства Чехии Марек Выборный обратился к еврокомиссару по вопросам сельского хозяйства Янушу Войцеховскому с просьбой рассмотреть ситуацию, сложившуюся вокруг импорта сельскохозяйственной продукции из Украины в Европейский Союз.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении чешского министерства.

В основном это касается зерновых и мяса птицы, которые попадают на европейский рынок.

"Во время встреч с фермерами мы часто говорили об увеличении ввоза сельскохозяйственных товаров из Украины. Я почувствовал их обеспокоенность этой ситуацией. Именно поэтому я направил сегодня письмо еврокомиссару Янушу Войцеховскому с просьбой решить эту проблему" – заявил Выборный.

По его словам, есть потребность решить вопрос логистики, пропускной способности транспортных путей в третьи страны, маршрутизации производства, а также гарантировать пищевую безопасность импортируемых товаров и дальнейшее усиление дистрибуции в избранные регионы.

В ведомстве отметили, что при решении нестабильной ситуации на европейских рынках с сельскохозяйственными товарами Чехия предпочитает находить общеевропейское решение, а не одностороннее.

"В текущей ситуации, я считаю, необходимо сосредоточиться и на более долгосрочной перспективе. Что касается текущего урожая, я должен снова и снова указывать на продолжающееся вторичное влияние на часть внутреннего рынка ЕС, включая Чешскую Республику. Я вижу некоторые положительные изменения в структуре производства и развития цен, однако текущие показатели все еще не являются благоприятными с точки зрения торгового баланса пострадавших товаров", – отметил в письме Выборный.

В чешском министерстве отмечают, что рост импорта, особенно для зерновых, достигает более 30% по сравнению с предыдущим периодом. Аналогичная ситуация сохраняется и в секторе мяса птицы. "Основной причиной сложившейся ситуации является значительное превышение предложения над спросом на рынках ЕС, что было вызвано импортом украинской продукции, особенно зерновых. Поэтому решать эту ситуацию необходимо на общеевропейском уровне, обеспечив функционирование коридоров солидарности", – отмечают в ведомстве.

В мае Европейская комиссия разрешила Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии запретить продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на своих рынках, но транзит в другие страны не ограничивается. Запрет должен закончиться 15 сентября, но Польша уже объявила, что не будет его отменять.

По данным СМИ, Европейская комиссия не имеет финансирования для покрытия дополнительных транспортных расходов для транзита агропродукции из Украины.