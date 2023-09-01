Президент Литви засудив слова Папи Римського про "велику Росію"

Президент Литви Гітанас Науседа засудив скандальну заяву Папи Римського Франциска про "велику Росію", зазначивши, що такі слова зачіпають почуття багатьох людей, особливо тих, хто захищає Україну від російської агресії.

Про це Науседа сказав журналістам у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Він зауважив, що тема, яку зачепив понтифік, є дуже дражливою.

"Слід дуже добре подумати, перш ніж робити такі заяви, тому що вони зачіпають дуже багатьох людей, особливо тих, які зараз проливають свою кров у безглуздій війні в Україні", – заявив литовський президент.

Раніше у мережі опублікували відеозвернення Франциска, присвячене дню російської молоді, в якому той сказав присутнім у католицькому храмі Санкт-Петербурга, що "ви – нащадки великої Росії...".

На слова Папи відреагували в українському МЗС, заявивши, що Франциск поширює російські великодержавні ідеї, якими Кремль виправдовує вбивства українців.

Після цього пресслужба Святого Престолу намагалася виправдати слова понтифіка, зазначивши, що той закликав "не звеличувати імперіалістичну логіку".

Крім того, Міністерство закордонних справ Литви викликало для розмови представника Ватикану через скандальну заяву Франциска.