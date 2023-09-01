Президент Литвы осудил слова Папы Римского о "великой России"

Президент Литвы Гитанас Науседа осудил скандальное заявление Папы Римского Франциска о "великой России", отметив, что такие слова задевают чувства многих людей, особенно тех, кто защищает Украину от российской агрессии.

Об этом Науседа сказал журналистам в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Он отметил, что тема, которую затронул понтифик, очень чувствительна.

"Следует очень хорошо подумать, прежде чем делать такие заявления, потому что они затрагивают очень многих людей, особенно тех, кто сейчас проливает свою кровь в бессмысленной войне в Украине", – заявил литовский президент.

Ранее в сети опубликовали видеообращение Франциска, посвященное дню российской молодежи, в котором тот сказал собравшимся в католическом храме Санкт-Петербурга, что "вы – потомки великой России...".

На слова Папы отреагировали в украинском МИД, заявив, что Франциск распространяет российские великодержавные идеи, которыми Кремль оправдывает убийства украинцев.

После этого пресс-служба Святого Престола пыталась оправдать слова понтифика, отметив, что тот призвал "не превозносить империалистическую логику".

Кроме того, Министерство иностранных дел Литвы вызвало для разговора представителя Ватикана из-за скандального заявления Франциска.