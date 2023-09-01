Премьер Греции объяснил лесные пожары в стране глобальным потеплением

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что огромные масштабы лесных пожаров, которые бушуют в стране, можно прежде всего объяснить глобальным потеплением.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в парламенте, сообщает DPA.

Он отметил, что пожарам в июле и августе предшествовало самое жаркое, сухое и ветреное лето с момента начала наблюдений. Глава правительства также отдал должное пожарным, которые прибыли со всего ЕС, чтобы помочь потушить пламя.

"Климатический кризис на шаг впереди нас", – сказал Мицотакис, добавив, что ныне действующим государственным структурам будет все труднее бороться с пожарами в будущем.

В то же время он пообещал, что власти будут расследовать сообщения о поджогах. Имея в виду жителей региона Еврос на границе с Турцией, которые обвиняют мигрантов в поджогах и позволяют себе акты самоуправства в их отношении, премьер заявил, что правительство "не потерпит самозваных шерифов".

Пожары продолжаются уже 13-й день подряд в северо-восточном регионе Греции вблизи турецкой границы. Горный регион практически недоступен, а сильный ветер, дующий в последние недели, затрудняет тушение пожаров. При этом в лесной местности нашли тела около 20 человек, которые, вероятно, были нелегальными мигрантами.

Мицотакис в четверг объявил, что правительство будет использовать беспилотники и установит датчики температуры в лесах для улучшения превентивного тушения пожаров.

Экологи, выступающие за усиление международных действий для сдерживания изменения климата, обвиняют греческие власти в том, что они тратят больше средств на тушение пожаров, чем на их предотвращение.

Пожар в греческом Евросе называют худшим пожаром в истории всего ЕС. Он уже унес жизни по меньшей мере 20 человек, а также уничтожил дома и заповедные леса.

Также сообщают о десятках арестов людей, которых подозревают в умышленных поджогах.