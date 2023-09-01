В Праге приговорили к 21 году гражданина Чехии, воевавшего против Украины

Суд в Праге приговорил к 21 году заключения чешского гражданина, который воевал против Украины на стороне российских боевиков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske noviny.

Уроженец города Брно в рядах боевиков был снайпером и убил по меньшей мере четырех украинских военнослужащих.

Прокурор просил для него 25 лет тюрьмы. Однако адвокат предположил, что обвиняемый уже может быть мертв.

Пражский городской суд рассмотрел дело в третий раз в отсутствие обвиняемого.

Он снова признал мужчину виновным в террористическом нападении и участии в террористической группе. На предыдущих судебных процессах он был приговорен к 20 годам заключения, но тогда гибель людей не была частью обвинительного приговора. Он базировался преимущественно на постах мужчины в Facebook. По мнению суда, это не было достаточным доказательством. Только сейчас обвинение было подкреплено заключением военной экспертизы.

Прокурор указал, что обвиняемый в 2016 году выехал на подконтрольную боевикам так называемой "ДНР" территорию Украины.

Он принимал активное участие в боевых действиях против украинских войск в рядах так называемой "Республиканской гвардии" сначала как снайпер, а впоследствии – как командир взвода.

Обвиняемый был очень активным в Facebook, но с апреля прошлого года ничего не писал в соцсети, из-за чего адвокат и сделал вывод, что того уже нет в живых.

Однако в суде было представлено экспертное заключение, согласно которому обвиняемый в начале лета все еще находился на оккупированных территориях Украины и участвовал в боевых действиях.

Если приговор станет окончательным и мужчина вернется в Чехию в будущем, он сможет требовать повторного рассмотрения своего дела.

Ранее сообщалось, что в Чехии полиция задержала и уже допрашивает мужчину, которого подозревают в жестоком избиении двух украинок.

В начале августа стало известно, что чешская полиция преследует гражданина Российской Федерации за нарушение санкций Евросоюза в 2015 году.