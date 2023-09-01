Чеський експрем’єр-мільярдер на вимогу нового закону продає медіабізнес 

У Чехії повідомили про продаж медіабізнесу, який контролює чеський мільярдер і лідер опозиції Андрей Бабіш, напередодні початку дії нового законодавства, що забороняє політикам володіти деякими новинними і телевізійними активами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Компанія Agrofert, яку контролює Бабіш через трастові фонди, погодилася продати свої медіабізнеси MAFRA і LONDA, а також хімічну фірму інвестору Карелу Празаку. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

MAFRA і LONDA є основними гравцями на чеському медіаринку з активами, що включають національні газети Mlada fronta dnes і Lidove Noviny, а також одну з найбільших радіостанцій, значні онлайн-бізнеси і друковані видання.

Опоненти часто критикували Бабіша, прем'єр-міністра у 2017-2021 роках, який досі є лідером своєї партії ANO, за використання своїх медіаактивів у політичних цілях. Бабіш це заперечував.

У 2017 році Бабіш передав Agrofert, розгалужену імперію медіа, хімічних, сільськогосподарських та харчових компаній, у трастові фонди, щоб зберігати відповідність правилам щодо конфлікту інтересів, які діяли на той час.

Ці правила ще більше посилило нове законодавство, схвалене нинішньою правлячою правоцентристською більшістю. Воно має набути чинності в січні наступного року.

Новий закон забороняє членам парламенту та уряду володіти деякими видами ЗМІ навіть через трастові фонди або пов'язаних осіб.

ANO, найбільша фракція в нижній палаті парламенту, виступила проти цього закону.

Продаж, оголошений у п'ятницю, також включає виробника хімікатів Synthesia, повідомив Agrofert.

"Продаж цих активів дозволить нам в майбутньому більше зосередитися на наших ключових сегментах бізнесу, щоб швидше їх розвивати", – сказав у своїй заяві голова Agrofert Збинек Пруса.

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