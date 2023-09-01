Чешский экспремьер-миллиардер по требованию нового закона продает медиабизнес 

В Чехии сообщили о продаже медиабизнеса, который контролирует чешский миллиардер и лидер оппозиции Андрей Бабиш, накануне начала действия нового законодательства, запрещающего политикам владеть некоторыми новостями и телевизионными активами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Компания Agrofert, которую контролирует Бабиш через трастовые фонды, согласилась продать свои медиабизнесы MAFRA и LONDA, а также химическую фирму инвестору Карелу Празаку. Финансовые детали сделки не разглашаются.

MAFRA и LONDA являются основными игроками на чешском медиарынке с активами, включающими национальные газеты Mlada fronta dnes и Lidove Noviny, а также одну из крупнейших радиостанций, значительные онлайн-бизнесы и печатные издания.

Оппоненты часто критиковали Бабиша, премьер-министра в 2017-2021 годах, который до сих пор является лидером своей партии ANO, за использование своих медиаактивов в политических целях. Бабиш это отрицал.

В 2017 году Бабиш передал Agrofert, разветвленную империю медиа, химических, сельскохозяйственных и пищевых компаний, в трастовые фонды, чтобы сохранять соответствие правилам о конфликте интересов, которые действовали в то время.

Эти правила еще больше усилило новое законодательство, одобренное нынешним правящим правоцентристским большинством. Оно должно вступить в силу в январе следующего года.

Новый закон запрещает членам парламента и правительства владеть некоторыми видами СМИ даже через трастовые фонды или связанных лиц.

ANO, крупнейшая фракция в нижней палате парламента, выступила против этого закона.

Продажа, объявленная в пятницу, также включает производителя химикатов Synthesia, сообщил Agrofert.

"Продажа этих активов позволит нам в будущем больше сосредоточиться на наших ключевых сегментах бизнеса, чтобы быстрее их развивать", – сказал в своем заявлении председатель Agrofert Збинек Пруса.

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