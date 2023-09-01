Фінські соціал-демократи обрали наступника Санни Марін

Члени Соціал-демократичної партії Фінляндії на з’їзді в п’ятницю більшістю голосів обрали новим лідером очільника парламентської фракції Антті Ліндмана.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Ліндман здобув понад 12,5 тисячі голосів членів Соціал-демократичної партії, його конкурентка, членкиня парламенту Кріста Кіуру – майже 3600.

Санна Марін і Антті Ліндман

Після цього Кіуру вирішила зняти свою кандидатуру, хоча мала формальне право продовжити участь у виборах лідера партії.

Ліндман ще у 2019 році претендував на посаду лідера фінських соціал-демократів і прем’єра після відставки тодішнього голови уряду Антті Рінне, але поступився Санні Марін.

У своїй першій промові на новій посаді він згадав цей факт, зауваживши: "Срібло – не біда, я також виграв із другого разу".

Нагадаємо, Санна Марін, яка стала наймолодшою прем’єркою у Європі, вирішила залишити посаду лідера партії після парламентських виборів навесні 2023 року, коли есдеки опинилися на третій сходинці та не увійшли до складу нового уряду.

Особисто для Марін та для партії вибори одночасно стали і перемогою, і поразкою – хоч вони і не увійшли до уряду, есдекам вдалося збільшити представництво у парламенті на три мандати, а сама прем'єрка зайняла друге місце у країні за кількістю відданих особисто за неї голосів.

Також у травні Марін оголосила, що розлучається з чоловіком після 19 років спільного життя.