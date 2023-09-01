Финские социал-демократы выбрали преемника Санны Марин

Члены Социал-демократической партии Финляндии на съезде в пятницу большинством голосов избрали новым лидером главу парламентской фракции Антти Линдмана.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Линдман получил более 12,5 тысячи голосов членов Социал-демократической партии, его конкурентка, член парламента Криста Киуру – почти 3600.

Санна Марин и Антти Линдман

После этого Киуру решила снять свою кандидатуру, хотя имела формальное право продолжить участие в выборах лидера партии.

Линдман еще в 2019 году претендовал на пост лидера финских социал-демократов и премьера после отставки тогдашнего главы правительства Антти Ринне, но уступил Санне Марин.

В своей первой речи на новой должности он вспомнил этот факт, заметив: "Серебро – не беда, я также выиграл со второго раза".

Напомним, Санна Марин, которая стала самым молодым премьером в Европе, решила покинуть пост лидера партии после парламентских выборов весной 2023 года, когда эсдеки оказались на третьем месте и не вошли в состав нового правительства.

Лично для Марин и для партии выборы одновременно стали и победой, и поражением – хоть они и не вошли в правительство, эсдекам удалось увеличить представительство в парламенте на три мандата, а сама премьер заняла второе место в стране по количеству отданных лично за нее голосов.

Также в мае Марин объявила, что разводится с мужем после 19 лет совместной жизни.