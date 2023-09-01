У Греції врятували 25 мігрантів, які потрапили в лісову пожежу

Грецькі пожежники в п’ятницю врятували групу з 25 мігрантів, які опинилися в пастці лісової пожежі в північно-східному регіоні Еврос, яка триває вже майже два тижні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Мігранти, ймовірно, заблукали в лісових стежках Евросу й не могли самостійно вибратись із охопленого полум’ям лісу.

"Під час операції між селами Джаннулі і Дадія пожежна бригада й поліція знайшли 25 людей та відвезли їх у безпечне місце", – повідомив Reuters речник грецької пожежної бригади Янніс Артопойос.

Фото: Reuters

За даними грецьких правоохоронців, усі мігранти – чоловіки родом із Сирії, Іраку та Лівану. Їх затримали.

Пожежі в Евросі, північно-східному регіоні Греції поблизу турецького кордону, тривають вже 13-й день поспіль. Гірський регіон практично недоступний, а сильний вітер, що дме останніми тижнями, ускладнює гасіння пожеж.

Пожежу в грецькому Евросі називають найгіршою пожежею в історії всього ЄС. Вона вже забрала життя щонайменше 20 людей, а також зруйнувала оселі й заповідні ліси. Також повідомляють про десятки арештів людей, яких підозрюють в умисних підпалах.

Грецький прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс у четвер оголосив, що уряд використовуватиме безпілотники й встановить датчики температури в лісах для поліпшення превентивного гасіння пожеж.