В Греции спасли 25 мигрантов, которые попали в лесной пожар
Пятница, 1 сентября 2023, 21:58
Греческие пожарные в пятницу спасли группу из 25 мигрантов, которые оказались в ловушке лесного пожара в северо-восточном регионе Еврос, который длится уже почти две недели.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Мигранты, вероятно, заблудились в лесных тропах Евроса и не могли самостоятельно выбраться из охваченного пламенем леса.
"Во время операции между селами Джаннули и Дадия пожарная бригада и полиция нашли 25 человек и отвезли их в безопасное место", – сообщил Reuters представитель греческой пожарной бригады Яннис Артопойос.
По данным греческих правоохранителей, все мигранты – мужчины родом из Сирии, Ирака и Ливана. Их задержали.
Пожары в Эвросе, северо-восточном регионе Греции вблизи турецкой границы, продолжаются уже 13-й день подряд. Горный регион практически недоступен, а сильный ветер, дующий в последние недели, затрудняет тушение пожаров.
Пожар в греческом Евросе называют худшим пожаром в истории всего ЕС. Он уже унес жизни по меньшей мере 20 человек, а также разрушил дома и заповедные леса. Также сообщают о десятках арестов людей, которых подозревают в умышленных поджогах.
Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис в четверг объявил, что правительство будет использовать беспилотники и установит датчики температуры в лесах для улучшения превентивного тушения пожаров.