В Греции спасли 25 мигрантов, которые попали в лесной пожар

Греческие пожарные в пятницу спасли группу из 25 мигрантов, которые оказались в ловушке лесного пожара в северо-восточном регионе Еврос, который длится уже почти две недели.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Мигранты, вероятно, заблудились в лесных тропах Евроса и не могли самостоятельно выбраться из охваченного пламенем леса.

"Во время операции между селами Джаннули и Дадия пожарная бригада и полиция нашли 25 человек и отвезли их в безопасное место", – сообщил Reuters представитель греческой пожарной бригады Яннис Артопойос.

ФОТО: REUTERS

По данным греческих правоохранителей, все мигранты – мужчины родом из Сирии, Ирака и Ливана. Их задержали.

Пожары в Эвросе, северо-восточном регионе Греции вблизи турецкой границы, продолжаются уже 13-й день подряд. Горный регион практически недоступен, а сильный ветер, дующий в последние недели, затрудняет тушение пожаров.

Пожар в греческом Евросе называют худшим пожаром в истории всего ЕС. Он уже унес жизни по меньшей мере 20 человек, а также разрушил дома и заповедные леса. Также сообщают о десятках арестов людей, которых подозревают в умышленных поджогах.

Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис в четверг объявил, что правительство будет использовать беспилотники и установит датчики температуры в лесах для улучшения превентивного тушения пожаров.