Євросоюз не визнав "президентські вибори" в Нагірному Карабаху

Європейський Союз відреагував на проведення так званих "президентських виборів" у невизнаному Нагірному Карабаху, які відбулися 9 вересня у Степанакерті.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в заяві прессекретарки Європейської комісії Набіли Массралі.

У ній йдеться про те, що ЄС не визнає конституційно-правових рамок, в яких були проведені так звані "президентські вибори".

"Водночас ЄС вважає, що для вірмен Карабаху важливо консолідуватися навколо де-факто керівництва, яке здатне й бажає вести з Баку дискусії, орієнтовані на результат", – йдеться в комюніке.

Массралі також додала, що ЄС готовий підтримати цей процес.

"Парламент" невизнаної Нагірно-Карабаської республіки (НКР) на спеціальному засіданні 9 вересня обрав нового "президента" – 45-річного Самвела Шахраманяна, який був єдиним кандидатом.

Раніше вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном на тлі повідомлень про накопичення військ Азербайджану вздовж лінії розмежування з невизнаним Нагірним Карабахом і кордону з Вірменією.

Перед цим Пашинян заявив, що Азербайджан останніми днями нарощує військову присутність уздовж лінії розмежування з невизнаним Нагірним Карабахом та кордоном з Вірменією.

Він нагадав, що днями була чергова прикордонна сутичка, у якій загинули троє вірменських військових, блокада Лачинського коридору триває, а Баку продовжує заявляти, що Вірменія порушує режим припинення вогню.

Також Нікол Пашинян назвав стратегічною помилкою те, що Вірменія у безпекових питаннях покладалася лише на Москву.