Евросоюз не признал "президентские выборы" в Нагорном Карабахе

Европейский Союз отреагировал на проведение так называемых "президентских выборов" в непризнанном Нагорном Карабахе, которые состоялись 9 сентября в Степанакерте.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской комиссии Набилы Массрали.

В нем говорится о том, что ЕС не признает конституционно-правовых рамок, в которых были проведены так называемые "президентские выборы".

"В то же время ЕС считает, что для армян Карабаха важно консолидироваться вокруг де-факто руководства, которое способно и желает вести с Баку дискуссии, ориентированные на результат", – говорится в коммюнике.

Массрали также добавила, что ЕС готов поддержать этот процесс.

"Парламент" непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) на специальном заседании 9 сентября избрал нового "президента" – 45-летнего Самвела Шахраманяна, который был единственным кандидатом.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на фоне сообщений о накоплении войск Азербайджана вдоль линии разграничения с непризнанным Нагорным Карабахом и границы с Арменией.

Перед этим Пашинян заявил, что Азербайджан в последние дни наращивает военное присутствие вдоль линии разграничения с непризнанным Нагорным Карабахом и границей с Арменией.

Он напомнил, что на днях была очередная пограничная стычка, в которой погибли трое армянских военных, блокада Лачинского коридора продолжается, а Баку продолжает заявлять, что Армения нарушает режим прекращения огня.

Также Никол Пашинян назвал стратегической ошибкой то, что Армения в вопросах безопасности полагалась только на Москву.