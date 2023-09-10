СМИ: Байден близок к решению передать Украине ракеты ATACMS

Президент США Джо Байден приближается к принятию решения о передаче Украине ракет ATACMS дальнего радиуса действия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника в администрации Байдена.

По его словам, решение о предоставлении Киеву ракет ATACMS может быть принято в ближайшее время.

Президент США столкнулся с растущим давлением со стороны обеих партий в Конгрессе, которые требуют передачу Украине ракет дальнего радиуса действия.

Преимущество ATACMS над британскими ракетами Storm Shadow и французскими Scalp, которые уже есть на вооружении Киева, заключается в том, что их можно запускать с пусковых установок HIMARS, а не с устаревших украинских истребителей советских времен.

Как известно, Киев давно просит США о ракетах ATACMS, что позволило бы Украине наносить удары на большую глубину в российский тыл.

Ранее американские СМИ неофициально узнали, что решение о ракетах ATACMS для Украины может быть принято в ближайшее время и они могут войти в один из следующих пакетов помощи.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в начале сентября после разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве сказал, что "эта опция остается открытой" и выразил надежду, что дискуссии внутри администрации приведут к положительному решению.

Кулеба ранее заверял, что Украина будет использовать дальнобойные ракеты исключительно в пределах своей территории.