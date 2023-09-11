В Венгрии во время демонстрационного полета разбился самолет, есть погибшие и пострадавшие

В Венгрии во время выполнения демонстрационного полета самолет упал рядом с припаркованным автомобилем с людьми.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал HVG.

Трагедия произошла в регионе Секешфехервар, в 70 километрах к юго-западу от Будапешта.

Четыре человека были ранены на земле, трое из них получили серьезные ожоги, сообщили экстренные службы. Среди серьезно раненых – женщина, мужчина и маленькая девочка. Мальчик получил незначительные повреждения.

фото венгерской полиции

Мужчина и его сын, которые были на борту самолета, погибли.

Самолет Т28 типа Trojan с регистрационным номером HA-RDM выполнял демонстрационный полет, когда потерял скорость во время выполнения маневра разворота и разбился. Сообщается, что пилот, скорее всего, начал маневр на меньшей скорости, чем следовало, и самолет ушел вниз. Если бы высота была больше, еще было бы время исправить ситуацию.

Пресс-секретарь управления по чрезвычайным ситуациям округа Фейер Анетт Саб-Бистрич сообщила, что они получили сообщение об аварии в воскресенье днем. Самолет упал рядом с припаркованным автомобилем, и оба транспортных средства загорелись.

"Жизни двух людей спасти не удалось. Три человека (маленькая девочка, женщина и мужчина) получили серьезные ожоги, их транспортируют в больницы Будапешта на вертолетах скорой помощи. Маленький мальчик получил легкие ранения, его доставили в местную больницу после оказания помощи на месте", – рассказали медики.

Власти начали расследование обстоятельств аварии.

Сообщается, что авария произошла недалеко от места проведения авиашоу, которое привлекло внимание тысяч человек.

Напомним, утром в воскресенье на выезде из Греции в Северную Македонию произошло серьезное ДТП с участием сербского туристического автобуса и двух легковых автомобилей.