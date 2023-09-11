Фінляндія посилить правила видачі посвідок на проживання студентам і дослідникам

Фінський уряд розширить перевірки безпеки під час найму нових працівників і посилить правила видачі посвідки на проживання, що може зачепити іммігрантів і власників двох паспортів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

Нова урядова програма передбачає, що поліція безпеки Supo буде ширше застосовувати перевірки під час найму нових працівників, крім того, посиляться умови отримання віз для іноземних студентів і дослідників.

У програмі йдеться про те, що з'ясують і обмежать умови видачі посвідок на проживання студентам і дослідникам, зайнятим у критичних із погляду безпеки сферах, наприклад у створенні технологій подвійного призначення.

За словами міністерки внутрішніх справ Марі Рантанен, наявність двох паспортів може іноді становити ризик, оскільки зв'язок з іншою країною може бути використаний як важіль тиску на людину.

"Такими зв'язками вважаються, наприклад, рідні, які живуть у зоні впливу іншої держави, а також майно в іншій країні", – зазначила вона.

Рантанен також наголосила, що захист критичної інфраструктури, як-от інформаційні мережі передавання даних, електростанції, порти та аеропорти, у ситуації, коли безпека в Європі погіршилася внаслідок нападу РФ на Україну, є пріоритетом уряду.

Раніше міністерка внутрішніх справ Фінляндії заявила про необхідність ретельно переглянути систему видачі посвідок на проживання на тлі ситуації із затриманням російського бойовика і неонациста Яна Петровського.

Вона нагадала, що російський бойовик отримав в'їзні документи на підставі родинних зв'язків після того, як його дружина вступила на навчання до Фінляндії.