Финляндия ужесточит правила выдачи видов на жительство студентам и исследователям

Финское правительство расширит проверки безопасности при найме новых работников и ужесточит правила выдачи вида на жительство, что может затронуть иммигрантов и владельцев двух паспортов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle.

Новая правительственная программа предусматривает, что полиция безопасности Supo будет шире применять проверки при найме новых работников, кроме того, ужесточатся условия получения виз для иностранных студентов и исследователей.

В программе говорится о том, что выяснят и ограничат условия выдачи видов на жительство студентам и исследователям, занятым в критических с точки зрения безопасности сферах, например в создании технологий двойного назначения.

По словам министра внутренних дел Мари Рантанен, наличие двух паспортов может иногда представлять риск, поскольку связь с другой страной может быть использована как рычаг давления на человека.

"Такими связями считаются, например, родные, которые живут в зоне влияния другого государства, а также имущество в другой стране", – отметила она.

Рантанен также подчеркнула, что защита критической инфраструктуры, например информационные сети передачи данных, электростанции, порты и аэропорты, в ситуации, когда безопасность в Европе ухудшилась в результате нападения РФ на Украину, является приоритетом правительства.

Ранее министр внутренних дел Финляндии заявила о необходимости тщательно пересмотреть систему выдачи видов на жительство на фоне ситуации с задержанием российского боевика и неонациста Яна Петровского.

Она напомнила, что российский боевик получил въездные документы на основании родственных связей после того, как его жена поступила на учебу в Финляндию.