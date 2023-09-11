У Португалії вулиці міста затопило червоним вином

Внаслідок аварії на лікеро-горілчаному заводі вулиці в португальскому муніципалітеті Анадія затопило червоним вином.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує jn.pt.

Повідомляють, що у неділю цистерни, які належать місцевій винокурні, лопнули, через що хвилі алкоголю ринули з крутого пагорба на мирне містечко Левіра.

Portugal

Cidade de Anadia. Vinho pelas ruas. A causa foi o rebentamento de tanques na destilaria local, Levira Distillery. pic.twitter.com/Ad8p8fl2Ji — Álvaro Vieira (@lvaroVi34182067) September 11, 2023

Прибувши на місце події, пожежникам вдалося викачати рідину та відвезти її на очисні споруди. Наразі причину розриву цистерн не встановлено.

Компанія вже взяла на себе відповідальність за шкоду, яку вона могла завдати мешканцям, тоді як міська рада стверджує, що не допустила потрапляння вина в річку та спричинення екологічної катастрофи.

Раніше повідомлялося, що у французькому регіоні Бордо винороби збираються позбутися тисяч гектарів виноградників через скорочення попиту і труднощі, зумовлені змінами клімату.

У 2021 році французькі винороби оголосили про "історично низький" обсяг виробництва через сукупність несприятливих обставин.

Нагадаємо, Фінляндія хоче домагатися визнання у ЄС статусу країни-виробника вина.

Перші місця за обсягами виробництва вин серед країн Євросоюзу у 2021 році посідали Іспанія, Італія та Франція.