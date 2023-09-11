В Португалии улицы города затопило красным вином

В результате аварии на ликеро-водочном заводе улицы в португальском муниципалитете Анадия затопило красным вином.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует jn.pt.

Сообщается, что в воскресенье цистерны, принадлежащие местной винокурне, лопнули, из-за чего волны алкоголя хлынули с крутого холма на мирный городок Левира.

Portugal

Cidade de Anadia. Vinho pelas ruas. A causa foi o rebentamento de tanques na destilaria local, Levira Distillery. pic.twitter.com/Ad8p8fl2Ji — Álvaro Vieira (@lvaroVi34182067) September 11, 2023

Прибыв на место происшествия, пожарным удалось выкачать жидкость и отвезти ее на очистные сооружения. Сейчас причина разрыва цистерн не установлена.

Компания уже взяла на себя ответственность за вред, который она могла нанести жителям, тогда как городской совет утверждает, что не допустила попадания вина в реку и причинения экологической катастрофы.

Ранее сообщалось, что во французском регионе Бордо виноделы собираются избавиться от тысяч гектаров виноградников из-за сокращения спроса и трудностей, обусловленных изменениями климата.

В 2021 году французские виноделы объявили об "исторически низком" объеме производства из-за совокупности неблагоприятных обстоятельств.

Напомним, Финляндия хочет добиваться признания в ЕС статуса страны-производителя вина.

Первые места по объемам производства вин среди стран Евросоюза в 2021 году занимали Испания, Италия и Франция.