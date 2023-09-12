У Чехії літак впав у садок біля будинку, є загиблі

Двоє чоловіків стали жертвами аварії надлегкого літака у вівторок в Бероунському краї Чехії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Ceske Noviny.

Літак впав у саду сімейного будинку, де нікого не було.

фото: CTK

Машина розбилася близько 9:00. На місце події виїхали всі рятувальні служби, були залучені два вертольоти повітряних рятувальників і два наземних екіпажі.

"Обидва чоловіки отримали важкі множинні травми. Незважаючи на зусилля всіх екіпажів на місці події і реанімаційні заходи, що тривали близько 40 хвилин, вони, на жаль, померли від отриманих травм", – сказала речниця Центральночеської рятувальної служби Моніка Новакова.

Наразі триває розслідування причин аварії, до якого також будуть залучені інспектори Інституту професійного розслідування причин авіаційних катастроф.

В неділю в Угорщині під час виконання демонстраційного польоту літак впав поруч з припаркованим автомобілем з людьми. Тоді також загинули двоє людей, а четверо отримали поранення.