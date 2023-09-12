В Чехии самолет упал в саду возле дома, есть погибшие

Двое мужчин стали жертвами крушения сверхлегкого самолета во вторник в Бероунском крае Чехии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Ceske Noviny.

Самолет упал в саду семейного дома, где никого не было.

фото CTK

Машина разбилась около 9:00. На место происшествия выехали все спасательные службы, были привлечены два вертолета воздушных спасателей и два наземных экипажа.

"Двое мужчин получили тяжелые множественные травмы. Несмотря на усилия всех экипажей на месте происшествия и реанимационные мероприятия, продолжавшиеся около 40 минут, они, к сожалению, умерли от полученных травм", – сказала пресс-секретарь Центральночешской спасательной службы Моника Новакова.

Сейчас продолжается расследование причин аварии, к которому также будут привлечены инспекторы Института профессионального расследования причин авиационных катастроф.

В воскресенье в Венгрии во время выполнения демонстрационного полета самолет упал рядом с припаркованным автомобилем с людьми. Тогда также погибли два человека, а четверо получили ранения.