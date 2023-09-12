Санду пояснила, чому не поспішає вводити до складу уряду одіозну керівницю Гагаузії

Президентка Молдови Мая Санду пояснила, що не квапиться вводити до складу уряду нову керівницю регіону Гагаузія принаймні до часу, доки місцеві Народні збори не затвердили її команду.

Як повідомляє Newsmaker, про це вона сказала у телеефірі, пише "Європейська правда".

Санду пояснила, що не квапиться з призначенням до складу уряду Євгенії Гуцул, тому що законом не визначено терміни, коли президент має це зробити.

"Навіть Національні збори Гагаузії ще не розібралися з цією особою, не кажучи про нас. Нам немає куди поспішати. Закон не визначає термін, протягом якого я повинна затвердити башкана. Доки немає ясності навіть у самій автономії, немає сенсу поспішати", – зазначила президентка.

Нова лідерка (башкан) Гагаузії Євгенія Гуцул, обрана від популістської партії "Шор", раніше заявила, що правляча партія не збирається включати її до складу уряду, хоча це вимога закону, але для неї це "питання другорядне".

Як повідомлялося, в автономному регіоні ще триває суперечка між новою башканом і депутатами про склад керівного органу.

Також відомо, що прокуратура Гагаузії розпочала провадження щодо Гуцул за те, що вона делегувала свої повноваження скандальному молдовському бізнесмену Ілану Шору.