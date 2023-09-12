Санду объяснила, почему не спешит вводить в состав правительства одиозную главу Гагаузии

Президент Молдовы Майя Санду объяснила, что не торопится вводить в состав правительства новую руководительницу региона Гагаузия Евгению Гуцул по крайней мере до времени, пока местное Народное собрание не утвердит ее команду.

Как сообщает Newsmaker, об этом она сказала в телеэфире, пишет "Европейская правда".

Санду объяснила, что не торопится с назначением в состав правительства Гуцул, потому что законом не определены сроки, когда президент должен это сделать.

"Даже Национальное собрание Гагаузии еще не разобрались с этой особой, не говоря о нас. Нам некуда спешить. Закон не определяет срок, в течение которого я должна утвердить башкана. Пока нет ясности даже в самой автономии, нет смысла спешить", – отметила президент.

Новый лидер (башкан) Гагаузии Евгения Гуцул, избранная от популистской партии "Шор", ранее заявила, что правящая партия не собирается включать ее в состав правительства, хотя это требование закона, но для нее это "вопрос второстепенный".

Как сообщалось, в автономном регионе еще продолжается спор между новым башканом и депутатами о составе руководящего органа.

Также известно, что прокуратура Гагаузии начала производство в отношении Гуцул за то, что она делегировала свои полномочия скандальному молдовскому бизнесмену Илану Шору.