Десятки тисяч людей вийшли на акцію за незалежність Каталонії

Десятки тисяч людей з нагоди національного свята "Діада" взяли участь у мітингу за незалежність автономного регіону Іспанії Каталонії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Демонстранти зібралися у понеділок увечері на площі в центрі Барселони, де скандували гасла "незалежність" та "свобода".

Лідер регіонального уряду Каталонії Пере Арагонес незадовго до акції заявив, що не можна втратити можливість через золоту акцію, яку отримали каталонські партії у формуванні нового іспанського уряду.

Дві каталонські сепаратистські партії в парламенті Іспанії найближчими тижнями вирішуватимуть, чи може тимчасовий глава уряду Педро Санчес продовжувати керувати країною, або ж мають відбутися нові вибори.

Без голосів каталонців соціалісти Санчеса (PSOE) не матимуть більшості, тому йому доведеться вести переговори з лівонаціоналістичною ERC та в першу чергу з каталонською партією Junts per Catalunya лідера сепаратистів Карлеса Пучдемона, який проживає в Бельгії.

Партія Junts per Catalunya, яка менш охоче йде на компроміс, вимагає проведення референдуму про незалежність Каталонії.

Наразі лідер опозиції Альберто Нуньєс Фейхоо з консервативної Народної партії (PP), який отримав найбільше голосів на виборах 23 липня, має час до 27 вересня, щоб сформувати коаліцію, однак у нього невеликі шанси на успіх.

Раніше колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон заявив, що всі судові справи, спрямовані проти каталонського сепаратизму, повинні бути закриті – це умова його партії для проведення переговорів про підтримку нового прем'єр-міністра Іспанії в парламенті.

Нагадаємо, генеральний секретар каталонської партії Junts per Catalunya Жорді Турулл після дострокових виборів у Іспанії побачив "вікно можливостей", щоб спробувати домогтися незалежності Каталонії.

Турулл був серед дев'яти каталонських лідерів сепаратистів, яких Педро Санчес помилував у 2021 році після їхнього намагання здобути незалежність Каталонії у 2017 році. Однак багатьох інших їхніх поплічників все ще судять, головний з них – ексголова регіонального уряду Каталонії Карлес Пучдемон, який все ще має значний вплив у партії.

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