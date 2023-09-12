Десятки тысяч людей вышли на акцию за независимость Каталонии

Десятки тысяч людей по случаю национального праздника "Диада" приняли участие в митинге за независимость автономного региона Испании Каталонии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Демонстранты собрались в понедельник вечером на площади в центре Барселоны, где скандировали лозунги "независимость" и "свобода".

Reuters

Лидер регионального правительства Каталонии Пере Арагонес незадолго до акции заявил, что нельзя упустить возможность из-за золотой акции, которую получили каталонские партии в формировании нового испанского правительства.

Две каталонские сепаратистские партии в парламенте Испании в ближайшие недели будут решать, может ли временный глава правительства Педро Санчес продолжать руководить страной, или же должны состояться новые выборы.

Без голосов каталонцев социалисты Санчеса (PSOE) не будут иметь большинства, поэтому ему придется вести переговоры с левонационалистической ERC и в первую очередь с каталонской партией Junts per Catalunya лидера сепаратистов Карлеса Пучдемона, который проживает в Бельгии.

Партия Junts per Catalunya которая менее охотно идет на компромисс, требует проведения референдума о независимости Каталонии.

Сейчас лидер оппозиции Альберто Нуньес Фейхоо из консервативной Народной партии (PP), который получил больше всего голосов на выборах 23 июля, имеет время до 27 сентября, чтобы сформировать коалицию, однако у него небольшие шансы на успех.

Ранее бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что все судебные дела, направленные против каталонского сепаратизма, должны быть закрыты – это условие его партии для проведения переговоров о поддержке нового премьер-министра Испании в парламенте.

Напомним, генеральный секретарь каталонской партии Junts per Catalunya Жорди Турулл после досрочных выборов в Испании увидел "окно возможностей", чтобы попытаться добиться независимости Каталонии.

Турулл был среди девяти каталонских лидеров сепаратистов, которых Педро Санчес помиловал в 2021 году после их попытки добиться независимости Каталонии в 2017 году. Однако многих других их сторонников все еще судят, главный из них – экс-глава регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон, который все еще имеет значительное влияние в партии.

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