В США раскрыли продолжительность обучения украинских пилотов на F-16

Директор Воздушных сил Национальной гвардии США генерал-лейтенант Майкл Ло заявил, что первые украинские пилоты, которые прибудут на обучение на истребителях F-16, могут завершить программу за три месяца, однако выполнять боевые задачи они будут позже.

Об этом он сказал на ежегодном съезде Ассоциации военно-воздушных сил в Мэриленде, его цитирует агентство АР, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что первые украинские пилоты прибудут на базу ВВС Национальной гвардии Моррис в Тусоне, штат Аризона, до октября. Сейчас эти летчики проходят тестирование на знание английского языка, и в зависимости от их результатов и предыдущего опыта работы на истребителях они могут завершить обучение в США в течение трех месяцев, заявил Ло.

"Как только они получат разрешение, они прилетят и немедленно начнут подготовку", – сказал Ло.

По его словам, чтобы уложиться в сжатые сроки подготовки, учебной базе в Тусоне, вероятно, придется сместить некоторые свои международные обязательства по подготовке пилотов, чтобы вывести Украину на передний план. "Это национальный приоритет", – сказал Ло.

Однако после завершения обучения в США украинцам нужно будет вернуться в Европу для прохождения дополнительной подготовки в НАТО, отметил он.

Союзники США по НАТО обучают украинцев также техническому обслуживанию самолетов. Ло не смог оценить, сколько времени займет дополнительная подготовка.

Генерал Дэвид Олвин, кандидат на должность следующего командующего ВВС США, заявил сенаторам на слушаниях во вторник, что в среднем подготовка на F-16 может занять от шести до девяти месяцев.

По словам Ло, Воздушные силы США оценили трехмесячный срок на основе тренировок, которые украинские пилоты прошли на F-15C, другом современном истребителе, базирующемся во Фресно, штат Калифорния. Этот опыт позволил оценить, что украинские пилоты уже используют больше западной тактики в полетах, что позволит сократить время их обучения.

По словам Ло, пилоты, которые ранее не имели опыта полетов на истребителях, смогут научиться управлять F-16 за девять месяцев.

Как известно, украинские летчики уже начали обучение на истребителях F-16 в Дании. Также известно, что к обучению украинцев на F-16 присоединятся Греция и Португалия.

О решении передать Украине F-16 уже объявили Дания, Нидерланды и Норвегия.