В Финляндии ультраправая группа могла планировать убийство экс-премьера Санны Марин

Ультраправая террористическая группа в Финляндии стремилась разжечь расовую войну и планировала убийство бывшего премьер-министра страны Санны Марин.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Times со ссылкой на судебные данные.

Четырех мужчин судят в финском городе Лахти, что в 100 км от Хельсинки. Их обвиняют во владении огнестрельным оружием и планировании террористического акта.

Полиция считает, что группа придерживалась крайне правой идеологии, которая пропагандирует использование насилия для ускорения распада демократического общества, чтобы спровоцировать расовую войну и создать этнонационалистическое общество.

Мужчин обвиняют в использовании 3D-принтеров для изготовления огнестрельного оружия, а однажды они обсуждали возможность использования самодельного пистолета для убийства тогдашнего премьера Санны Марин.

Во время обысков в их домах были обнаружены списки потенциальных целей, среди которых были члены парламента, антифашистские активисты и представители меньшинств.

Следствие установило, что двое из обвиняемых открыто говорили об убийстве Марин во время ее выступления на мероприятии в Лахти в прошлом году.

В то же время обвиняемые опровергают намерения убить Марин, отметив, что это обсуждение было "обычной шуткой".

Санна Марин, которая в свое время стала самым молодым премьером в Европе, решила покинуть пост лидера партии после парламентских выборов весной 2023 года, когда эсдеки оказались на третьем месте и не вошли в состав нового правительства.

Недавно Марин покинула пост главы Социал-демократической партии Финляндии, во главе которой она руководила и правительством, а 13 сентября парламент лишил ее депутатского мандата.

Она сама об этом попросила, поскольку на прошлой неделе объявила, что будет работать стратегическим советником в Институте Тони Блэра.