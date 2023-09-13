У Єврокомісії спростували послу України, що вже подали пропозицію про продовження зернової заборони

У Єврокомісії спростували послу України звістки про нібито подану пропозицію продовжити тимчасові обмеження на імпорт української агропродукції, які мають завершитися 15 вересня.

Про це у коментарі "Європейській правді" повідомив представник України при ЄС Всеволод Ченцов.

Ченцов розповів, що у Брюсселі саме проходить 9-те засідання Спільної координаційної платформи з питань експорту та транзиту української аграрної продукції, у якому беруть участь профільні директорати Єврокомісії та сусідні з Україною держави-члени ЄС, а головує Міхаель Гагер – очільник офісу єврокомісара з питань торгівлі Валдіса Домбровскіса.

Перед цим польське RMF24 повідомило, що Гагер вніс пропозицію про те, щоби продовжити після 15 вересня тимчасову заборону на імпорт окремих видів української агропродукції, як вимагають Польща та Угорщина

"Гагер у відповідь на моє запитання, чи це повідомлення RMF відповідає дійсності, спростував це", – сказав Ченцов у коментарі "ЄвроПравді".

Втім, після засідання платформи ще має бути ухвалене рішення про стратегію дій Єврокомісії, і неможливо гарантувати, що подібної пропозиції не з'явиться до 15 вересня.

Як відомо, Україна виступає проти продовження обмежень і наполягає, що одностороннє продовження заборони порушить правила спільного ринку та Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував звернення до арбітражу СОТ у разі блокування Польщею експорту українського зерна.

Детальніше на цю тему читайте статтю Криза 15 вересня: нове випробування для відносин України та Польщі.