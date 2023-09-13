В Еврокомиссии опровергли послу Украины, что уже подали предложение о продлении зернового запрета

В Еврокомиссии опровергли послу Украины известия о якобы поданном предложении продлить временные ограничения на импорт украинской агропродукции, которые должны завершиться 15 сентября.

Об этом в комментарии "Европейской правде" сообщил представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов.

Ченцов рассказал, что в Брюсселе как раз проходит 9-е заседание Совместной координационной платформы по вопросам экспорта и транзита украинской аграрной продукции, в котором принимают участие профильные директораты Еврокомиссии и соседние с Украиной государства-члены ЕС, а председательствует Михаэль Хагер – глава офиса еврокомиссара по вопросам торговли Валдиса Домбровскиса.

Перед этим польское RMF24 сообщило, что Хагер внес предложение продлить после 15 сентября временный запрет на импорт отдельных видов украинской агропродукции, как требуют Польша и Венгрия

"Хагер в ответ на мой вопрос, соответствует ли это сообщение RMF действительности, опроверг это", – сказал Ченцов в комментарии "ЕвроПравде".

Впрочем, после заседания платформы еще должно быть принято решение о стратегии действий Еврокомиссии, и невозможно гарантировать, что подобного предложения не появится до 15 сентября.

Как известно, Украина выступает против продления ограничений и настаивает, что одностороннее продление запрета нарушит правила общего рынка и Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал обращение в арбитраж ВТО в случае блокирования Польшей экспорта украинского зерна.

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