Пентагон направляет в Украину новую команду для мониторинга использования помощи 

Пентагон организовал новую команду в Украине для мониторинга американской помощи Киеву в сфере безопасности, поскольку все больше республиканцев призывают к усилению контроля за использованием этих средств.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

Генеральный инспектор Министерства обороны США сообщил, что высокопоставленный представитель Соединенных Штатов начал работу в Украине в конце августа, а до конца сентября ожидают прибытия дополнительного персонала.

Персонал, который будет базироваться в посольстве США в Киеве, будет осуществлять мониторинг американской помощи, которая с начала работы администрации Байдена составила более 43,7 миллиарда долларов.

По словам пресс-секретаря генерального инспектора Меган Рид, это будет первый случай, когда сотрудники инспекции будут находиться в Украине с момента вторжения России в феврале 2022 года.

Создание новой команды происходит в критическое время для помощи Украине. Администрация Байдена недавно обратилась к Конгрессу с просьбой о выделении дополнительных 24 миллиардов долларов, в том числе 13 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности, поскольку президент и другие высокопоставленные чиновники администрации пообещали Украине продолжать помощь США "столько, сколько потребуется".

Но все больше республиканцев начали ставить под сомнение мудрость расходования миллиардов долларов в Украине и призывают к усилению надзора за тем, куда идет помощь.

Призывы республиканцев к усилению контроля не являются единодушными. Лидер Республиканской партии в Сенате Митч Макконнелл заявил во вторник, что уже есть "беспрецедентное понимание того, как почти 30 типов западных систем вооружений и транспортных средств используются Украиной, вплоть до серийных номеров".

Как известно, США создали институт мониторинга и расследования незаконных действий мошенников и коррупционеров, которые используют помощь американского народа Украине во время полномасштабного вторжения России.

Несмотря на рост количества сообщений о возможном нецелевом использовании помощи, предоставленной Соединенными Штатами, ее инспекторы не обнаружили признаков серьезных нарушений в связи с этим, сообщали этой весной.