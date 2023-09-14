Заместитель генсека НАТО находится в Молдове с трехдневным визитом

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ находится в Молдове, его визит продлится три дня.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Джоанэ прибыл в Молдову 13 сентября и будет находиться в стране до 15 сентября.

В четверг он встречался с премьер-министром Дорином Речаном.

Как сообщил официальный Кишинев, на встречах обсуждают ситуацию с безопасностью в регионе, приоритеты в сотрудничестве Молдовы с НАТО, развитие обороноспособности Молдовы, борьбу с дезинформацией и повышение внутренней устойчивости страны.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду считает преждевременным референдум в Молдове о нейтральном статусе страны, учитывая то, что соцопросы свидетельствуют о незначительной поддержке членства в НАТО.

Санду связывает это в том числе со страхом людей, что намерения вступить в НАТО увеличат риск новой агрессии со стороны России.

Премьер Молдовы, комментируя вопрос, сказал, что жителям Молдовы нужно объяснять суть НАТО и коллективной безопасности.

Отметим, нейтралитет Молдовы закреплен в конституции, а механизм изменения нейтрального статуса почти "невыполним".

Подробно на эту тему читайте в статье: Почему Молдова не хочет идти в НАТО и как планирует одолеть Приднестровье.