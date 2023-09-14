Україна досі чекає від Грузії допуску для омбудсмена до ув’язненого Саакашвілі
Україна досі очікує від грузинської влади дозволу для омбудсмена відвідати ув’язненого експрезидента Грузії, громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
Як повідомляє Interpressnews, пише "Європейська правда", про це сказав тимчасовий повірений у справах України Олександр Шульга.
Тимчасовий повірений зазначив, що українська сторона досі очікує реакції на запит щодо допуску українського уповноваженого з прав людини до Саакашвілі.
"Ми залишаємося там же, де були. Ми не отримали відповіді від жодного офіційного відомства", – повідомив Олександр Шульга.
Як відомо, Саакашвілі втратив грузинське громадянство наприкінці 2015 року у зв’язку з тим, що став громадянином України.
Міхеїл Саакашвілі перебуває за ґратами з осені 2021 року, коли таємно повернувся до Грузії перед місцевими виборами.
На початку липня Саакашвілі вперше з лютого брав участь у судовому засіданні, через відеовключення з клініки "Вівамед". Він виглядав вкрай виснаженим, що викликало широкий резонанс.
Після цього стало відомо, що до Саакашвілі після шестимісячної затримки пустили польських лікарів. Однак у пенітенціарній службі заявили, що польський лікар намагався потай винести зразки матеріалів, взятих у політика.