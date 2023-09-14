Украина до сих пор ждет от Грузии допуска для омбудсмена к заключенному Саакашвили

Украина до сих пор ожидает от грузинских властей разрешения для омбудсмена посетить заключенного экс-президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили.

Как сообщает Interpressnews, пишет "Европейская правда", об этом сказал временный поверенный в делах Украины Александр Шульга.

Временный поверенный отметил, что украинская сторона до сих пор ожидает реакции на запрос о допуске украинского уполномоченного по правам человека к Саакашвили.

"Мы остаемся там же, где были. Мы не получили ответа ни от одного официального ведомства", – сообщил Александр Шульга.

Как известно, Саакашвили потерял грузинское гражданство в конце 2015 года в связи с тем, что стал гражданином Украины.

Михеил Саакашвили находится за решеткой с осени 2021 года, когда тайно вернулся в Грузию перед местными выборами.

В начале июля Саакашвили впервые с февраля участвовал в судебном заседании, через видеовключение из клиники "Вивамед". Он выглядел крайне истощенным, что вызвало широкий резонанс.

После этого стало известно, что к Саакашвили после шестимесячной задержки пустили польских врачей. Однако в пенитенциарной службе заявили, что польский врач пытался тайком вынести образцы материалов, взятых у Саакашвили.