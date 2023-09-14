В Латвии граждане РФ получили еще два года на языковой экзамен

Сейм Латвии во втором, окончательном чтении принял изменения в закон об иммиграции, согласно которым для получения постоянного вида на жительство срок на сдачу экзамена по государственному языку российским гражданам продлевается на два года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба парламента, информирует LSM.

Эти изменения касаются только тех владельцев паспортов РФ, которые уже пытались пройти проверку, но провалили экзамен или не смогли явиться по уважительным причинам. На сегодня таких – около 60% от общего количества претендентов.

Поправки получили 80 голосов депутатов, 13 проголосовали против.

В течение этих двух лет постоянный вид на жительство дает право гражданам РФ жить и работать в Латвии, получать те же самые бесплатные услуги здравоохранения, пособия и социальные услуги, как и лица с постоянными видами на жительство, если они задекларировали свое место жительства в Латвии.

Ранее комитет Сейма Латвии не поддержал идею о снижении возраста, после которого гражданам России не нужно сдавать языковой экзамен для получения постоянного вида на жительство.

7 сентября парламент Латвии в первом чтении утвердил изменения, которые предоставляют отсрочку на два года для россиян, которые еще не сдали экзамен.

В начале месяца сообщалось, что большинство граждан России в Латвии, которые сдавали языковой экзамен для получения постоянного вида на жительство, с первой попытки не справились с ним.

80 человек из тех, кто успешно сдал языковой экзамен, не получили вид на жительство из-за выявленных рисков безопасности.