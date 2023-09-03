Прем'єр Баварії відмовився звільнити заступника, що втрапив у антисемітський скандал

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер заявив, що не бачить достатніх підстав для звільнення свого одіозного заступника Губерта Айвангера, який потрапив у антисемітський скандал.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на DW, Зьодер сказав на пресконференції в неділю.

Зьодер, прем'єр-міністр південнонімецької землі Баварії, залишив Губерта Айвангера на посаді віцепрем'єра та міністра економіки після бурхливого тижня звинувачень в антисемітизмі на адресу останнього.

"Я знаю, що не всім сподобається моє рішення, а в інших залишаться сумніви. Але я ще раз підкреслюю, що цей результат є результатом справедливого і впорядкованого процесу", – сказав Зьодер.

Айвангер потрапив у епіцентр критики через антисемітську листівку, яку він нібито розповсюджував, коли навчався в середній школі.

Його старший брат заявив, що він є автором листівки після того, як вона з'явилася в ЗМІ. Спочатку авторство приписували безпосередньо Айвангеру.

Але тиск на Айвангера не припинявся, як через його потенційну причетність до створення листівки, так і через інші звинувачення, пов'язані з його юністю.

Зьодер заявив, що він ретельно проаналізував звинувачення і дійшов до висновку, що Айвангер, очевидно, зробив серйозні помилки в молодості, але дистанціювався від них, висловивши свій жаль.

Він сказав, що немає ніяких доказів того, що Айвангер був автором листівки або розповсюджував її, і сказав, що "все це дійсно вже 35 років у минулому. Навряд чи хтось із нас сьогодні є таким, яким він був у 16 років".

Зьодер попросив свого заступника відповісти на 25 запитань, що Айвангер і зробив. Відповіді не були оприлюднені, так само як і питання.

Але в неділю Зьодер заявив, посилаючись на відповіді Айвангера, що ця подія стала серйозним випробуванням для міністра, і спонукала його до глибоких душевних роздумів.

У коментарях, опублікованих раніше в неділю, Айвангер сказав газеті Bild am Sonntag, що він не бачить "жодних причин для відставки або звільнення з посади" у зв’язку зі скандалом.

У жовтні цього року в Баварії відбудуться земельні вибори. Айвангер заявив, що звинувачення на його адресу були частиною політичної кампанії проти його правої партії "Вільні виборці".