Грету Тунберг після суду через непокору поліції звинуватили у непокорі поліції 

Шведську кліматичну активістку Грету Тунберг знову звинуватили в непокорі наказу поліції в п’ятницю, менш ніж через два місяці після того, як її засудили та оштрафували за таке ж правопорушення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SVT.

24 липня шведський суд оштрафував 20-річну Тунберг на 1500 шведських крон (134 долари) за те, що вона не залишила акцію протесту за наказом поліції.

Відразу після вироку Тунберг та інші активісти з екологічної групи "Поверни майбутнє" перекрили дорогу для вантажівок, що перевозили нафту, у гавані Мальме. Поліція знову вивела їх з місця протесту силоміць.

"Демонстрація відбувалась без дозволу, і це призвело до блокування руху автомобілів. Жінка відмовилася підкоритися команді поліції залишити місце події", – йдеться в заяві прокурора.

Суд над Тунберг відбудеться орієнтовно 27 вересня.

Тунберг стала обличчям молодих кліматичних активістів у всьому світі після щотижневих протестів перед шведським парламентом. Їй може загрожувати суворіший вирок, якщо її визнають винною вдруге.

Невиконання вказівок поліції тягне за собою максимальне покарання у вигляді шести місяців позбавлення волі.

У зв’язку з непокорою поліції під час акції з перекриття дороги для нафтових ваговозів у порту Мальме 19 червня Тунберг зобов’язали виплатити штрафи.