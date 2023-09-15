Грету Тунберг после суда из-за неповиновения полиции обвинили в неповиновении полиции

Шведскую климатическую активистку Грету Тунберг снова обвинили в неповиновении приказу полиции в пятницу, менее чем через два месяца после того, как ее осудили и оштрафовали за такое же правонарушение.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SVT.

24 июля шведский суд оштрафовал 20-летнюю Тунберг на 1500 шведских крон (134 доллара) за то, что она не оставила акцию протеста по приказу полиции.

Сразу после приговора Тунберг и другие активисты из экологической группы "Верни будущее" перекрыли дорогу для грузовиков, перевозивших нефть, в гавани Мальмё. Полиция снова вывела их с места протеста насильно.

"Демонстрация проходила без разрешения, и это привело к блокированию движения автомобилей. Женщина отказалась подчиниться команде полиции покинуть место происшествия", – говорится в заявлении прокурора.

Суд над Тунберг состоится ориентировочно 27 сентября.

Тунберг стала лицом молодых климатических активистов по всему миру после еженедельных протестов перед шведским парламентом. Ей может грозить более строгий приговор, если ее признают виновной во второй раз.

Невыполнение указаний полиции влечет максимальное наказание в виде шести месяцев лишения свободы.

В связи с неповиновением полиции во время акции по перекрытию дороги для нефтяных грузовиков в порту Мальме 19 июня Тунберг обязали выплатить штрафы.