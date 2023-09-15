Макрон захищає свої плани бути на месі з Папою Римським

Президенту Франції Емманюелю Макрону довелося захищати своє рішення бути присутнім на месі, яку правитиме Папа Римський Франциск I під час візиту до Марселя.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Візит Папи Римського до Франції 22-23 вересня стане першим з 2008 року. Під час нього Франциск І буде правити месу у Марселі, на якій планує бути присутнім і президент Франції Емманюель Макрон.

Рішення президента спровокувало критику від політиків лівого спектра: вони вважають, що оскільки Франція є світською державою, Макрону не варто відвідувати релігійну службу.

Президент у відповідь зауважив, що Франциск І є главою держави Ватикану, відтак присутність президента Франції на цьому заході не ставить під сумнів релігійну нейтральність держави.

"Я йду туди не як католик, а як президент Республіки, яка справді є світською", – заявив Макрон, додавши, що під час меси не буде брати участі у ритуалах.

"Держава є нейтральною, публічні служби є нейтральними, і ми вчергове нагадали про це на початку навчального року", – додав він, маючи на увазі заборону носити у школу мусульманські сукні-абая.

Якщо Макрон з’явиться на месі, це буде перший випадок присутності президента Франції на месі Папи Римського з 1980 року, коли Валері Жіскар д’Естен був на месі Іоанна Павла ІІ.

Невдовзі після обрання на перший термін у 2017 році Макрон був присутній на іфтарі – вечері розговіння – на заході головної асоціації французьких мусульман.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ глава МВС Франції попросив членів уряду звести до мінімуму робочі поїздки наступного тижня через те, що він надзвичайно насичений подіями, на кожній з яких потрібні серйозні заходи безпеки.

Окрім візиту Франциска I, це також візит короля Британії Чарльза III.