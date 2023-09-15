Макрон защищает свои планы быть на мессе с Папой Римским

Президенту Франции Эмманюэлю Макрону пришлось защищать свое решение присутствовать на мессе, которую будет править Папа Римский Франциск во время визита в Марсель.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Визит Папы Римского во Францию 22-23 сентября станет первым с 2008 года. Во время него Франциск будет править мессу в Марселе, на которой планирует присутствовать и Макрон.

Решение президента спровоцировало критику от политиков левого спектра: они считают, что поскольку Франция – светское государство, Макрону не стоит посещать религиозную службу.

Президент в ответ отметил, что Франциск является главой государства Ватикана, поэтому присутствие президента Франции на этом мероприятии не ставит под сомнение религиозную нейтральность государства.

"Я иду туда не как католик, а как президент Республики, которая действительно является светской", – заявил Макрон, добавив, что во время мессы не будет участвовать в ритуалах.

"Государство нейтрально, публичные службы нейтральны, и мы в очередной раз напомнили об этом в начале учебного года", – добавил он, имея в виду запрет носить в школу мусульманские платья-абая.

Если Макрон появится на мессе, это будет первый случай присутствия президента Франции на мессе Папы Римского с 1980 года, когда Валери Жискар д'Эстен был на мессе Иоанна Павла II.

Вскоре после избрания на первый срок в 2017 году Макрон присутствовал на ифтаре – ужине разговения – на мероприятии главной ассоциации французских мусульман.

Напомним, по информации СМИ глава МВД Франции попросил членов правительства свести к минимуму рабочие поездки на следующей неделе из-за того, что она чрезвычайно насыщена событиями, на каждом из которых нужны серьезные меры безопасности.

Помимо визита Франциска, это также визит короля Британии Чарльза III.