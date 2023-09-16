Німеччина хочу знову приймати мігрантів з Італії через загострення ситуації на Лампедузі

Німеччина планує відновити добровільний прийом мігрантів з Італії через масове прибуття нелегалів на острів Лампедуза у Середземному морі.

Як пише "Європейська правда", про це заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, повідомляє Welt.

За її словами, процедура добровільного прийому була призупинена, "оскільки Італія не виявила бажання приймати людей назад відповідно до Дублінського регламенту".

"Тепер, звичайно, зрозуміло, що ми виконаємо наше зобов'язання солідарності", – додала Фезер.

У четвер стало відомо, що Німеччина більше не прийматиме мігрантів з Італії в рамках пакту добровільної солідарності через "високий міграційний тиск" на країну.

Водночас на італійському острові Лапмедуза наразі фіксують загострення ситуаціїї з мігрантами. Влада острова попросила про допомогу Рим і Брюссель після прибуття тисяч мігрантів.

Лампедуза розташована за 140-280 кілометрів від узбережжя Африки, що перетворило його на популярний пункт призначення для мігрантів, що вирушають до Європи через Середземне море.

Нагадаємо, в середині квітня Італія запровадила надзвичайний стан через різке зростання кількості мігрантів, що прибувають через Середземне море.

За оцінками проєкту Міжнародної організації з міграції, на шляху до Європи з півночі Африки та Близького Сходу за 2022 рік загинули близько 3800 осіб, що найбільше з 2017 року.