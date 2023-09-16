Германия хочет снова принимать мигрантов из Италии из-за обострения ситуации на Лампедузе

Германия планирует возобновить добровольный прием мигрантов из Италии из-за массового прибытия нелегалов на остров Лампедуза в Средиземном море.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, сообщает Welt.

По ее словам, процедура добровольного приема была приостановлена, "поскольку Италия не изъявила желания принимать людей обратно в соответствии с Дублинским регламентом".

"Теперь, конечно, понятно, что мы выполним наше обязательство солидарности", – добавила Фезер.

В четверг стало известно, что Германия больше не будет принимать мигрантов из Италии в рамках пакта добровольной солидарности из-за "высокого миграционного давления" на страну.

В то же время на итальянском острове Лапмедуза сейчас фиксируют обострение ситуации с мигрантами. Власти острова попросили о помощи Рим и Брюссель после прибытия тысяч мигрантов.

Лампедуза расположена в 140-280 километрах от побережья Африки, что превратило его в популярный пункт назначения для мигрантов, отправляющихся в Европу через Средиземное море.

Напомним, в середине апреля Италия ввела чрезвычайное положение из-за резкого роста количества мигрантов, прибывающих через Средиземное море.

По оценкам проекта Международной организации по миграции, на пути в Европу с севера Африки и Ближнего Востока за 2022 год погибли около 3800 человек, что больше всего с 2017 года.