Макрон: Хунта Нігеру не дозволяє доставити їжу в посольство Франції, посол харчується сухпайками
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що хунта Нігеру утримує французького посла фактично в заручниках, не дозволяючи доставити до диппредставництва їжу.
Заяву Макрона наводить France 24, повідомляє "Європейська правда".
За його словами, крім посла у будівлі посольства перебуває також персонал французького дипломатичного представництва.
"Зараз у нас є посол і дипломатичний персонал, яких буквально тримають у заручниках у французькому посольстві", – сказав Макрон.
Він додав, що хунта перешкоджає доставці їжі до посольства, зазначивши, що посол харчується сухпайками.
Макрон розповів, що посол "не може виходити на вулицю, він є персоною нон грата, і йому відмовляють у їжі".
Відповідаючи на запитання, чи розглядає Франція можливість повернути його додому, Макрон сказав: "Я зроблю все, що ми домовимося з президентом Базумом, тому що він є законною владою, і я говорю з ним щодня".
Військова хунта Нігеру, яка 26 липня здійснила воєнний переворот, наказала послу Франції покинути країну за 48 годин. Цей ультиматум сплив ще в серпні, проте Париж відмовився підкорятися вимогам хунти і визнавати легітимність нового режиму.
У Нігері перебуває французький військовий контингент у складі приблизно півтори тисячі осіб.
Хунта оголосила, що розриває усі угоди про присутність французьких військових, але Париж заявив, що не визнає таких рішень з боку нелегітимної влади.
За даними ЗМІ, ЄС почав готувати санкції проти членів хунти, яка захопила владу в Нігері.